انقاذ قرابة الالف مهاجر غير نظامي خلال
النصف الاول من عام 2017 .
السبت ، 21- 10- 2017 - 13:41:00
م .
طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - افاد الناطق الرسمى باسم البحرية
الليبية العميد " أيوب قاسم " بانقاد ( 8997 ) مهاجر غير شرعي خلال النصف
الاول من العام الجاري .
واضاف العميد أيوب " ان عدد المفقودين خلال نفس الفترة بلغ 455 مفقودا ،
وسجلت الاحصائيات 20 حالة غرق .
وقد تم تسجيل هذه الاحصائيات من خلال 37 عملية انقاذ ، نفذها جهاز حرس
السواحل والقوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية خلال النصف الاول من
العام الحالي .
( وال )