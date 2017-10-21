انقاذ قرابة الالف مهاجر غير نظامي خلال النصف الاول من عام 2017 .السبت ، 21-10-2017 - 13:41:00

م .

طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - افاد الناطق الرسمى باسم البحرية
الليبية العميد " أيوب قاسم " بانقاد ( 8997 ) مهاجر غير شرعي خلال النصف
الاول من العام الجاري .
واضاف العميد أيوب " ان عدد المفقودين خلال نفس الفترة بلغ 455 مفقودا ،
وسجلت الاحصائيات 20 حالة غرق .
وقد تم تسجيل هذه الاحصائيات من خلال 37 عملية انقاذ ، نفذها جهاز حرس
السواحل والقوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية خلال النصف الاول من
العام الحالي .

( وال )

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