انقاذ قرابة الالف مهاجر غير نظامي خلال النصف الاول من عام 2017 .

م .



طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - افاد الناطق الرسمى باسم البحرية

الليبية العميد " أيوب قاسم " بانقاد ( 8997 ) مهاجر غير شرعي خلال النصف

الاول من العام الجاري .

واضاف العميد أيوب " ان عدد المفقودين خلال نفس الفترة بلغ 455 مفقودا ،

وسجلت الاحصائيات 20 حالة غرق .

وقد تم تسجيل هذه الاحصائيات من خلال 37 عملية انقاذ ، نفذها جهاز حرس

السواحل والقوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية خلال النصف الاول من

العام الحالي .



( وال )