السفير الهولندي يؤكد دعم بلاده لمسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي .







طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكد السفير" إيريك ستراتينغ "

سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دعم بلاده لمسار مفاوضات تعديل

الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والاعلى للدولة ، واستعداد هولندا

للمساهمة ايجابيا في مساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة الراهنة .

وأوضح السفير الهولندي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الاعلى

للدولة " عبد الرحمن السويحلي " انه يتابع خطوات تنفيذ خارطة الطريق

المعلنة في نيويورك والتي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

في ليبيا " غسان سلامة " متمنيا النجاح لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار

السياسي في ليبيا .

وثمن رئيس المجلس الاعلى للدولة بالمناسبة الدور الهولندي في جمع مجلسي

النواب والاعلى للدولة .. مؤكد حرص المجلس على نجاح المفاوضات التي ستؤدي

لانهاء الانقسام ، وتشكيل سلطة تنفيذية قوية قادرة على رفع المعاناة عن

المواطنين وتوحيد المؤسسات واجراء الاستحاق الدستوري والانتخابي .



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