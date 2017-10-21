السفير الهولندي يؤكد دعم بلاده لمسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي .السبت ، 21-10-2017 - 13:33:00




طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكد السفير" إيريك ستراتينغ "
سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دعم بلاده لمسار مفاوضات تعديل
الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والاعلى للدولة ، واستعداد هولندا
للمساهمة ايجابيا في مساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة الراهنة .
وأوضح السفير الهولندي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الاعلى
للدولة " عبد الرحمن السويحلي " انه يتابع خطوات تنفيذ خارطة الطريق
المعلنة في نيويورك والتي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
في ليبيا " غسان سلامة " متمنيا النجاح لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار
السياسي في ليبيا .
وثمن رئيس المجلس الاعلى للدولة بالمناسبة الدور الهولندي في جمع مجلسي
النواب والاعلى للدولة .. مؤكد حرص المجلس على نجاح المفاوضات التي ستؤدي
لانهاء الانقسام ، وتشكيل سلطة تنفيذية قوية قادرة على رفع المعاناة عن
المواطنين وتوحيد المؤسسات واجراء الاستحاق الدستوري والانتخابي .

( وال )

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