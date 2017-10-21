مستشفى جادو القروي يشهد إجراء عمليات جراحية ناجحة .





جادو 21 أكتوبر 2017( وال )- شهد مستشفى جادو القروي إجراء

عمليتين جراحيتين كبرى ناجحة للمرضى بالمستشفى ، وذلك من خلال الكوادر

الطبية العاملة بالمستشفى

وقال مدير مستشفى جادو القروي الدكتور " عاصم كريبة " ، إن كادراً طبياً

بمستشفى جادو القروي أجرى عملية معقدة لمريضة يبلغ عمرها 44 عاما

لاستئصال كلي للرحم"، مشيراً إلى نجاح العملية " وتعافى المريضة .

وأوضح الدكتور " كريبة " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة

أن نفس الكادر أجرى عملية جراحية لمريضة يبلغ عمرها 34 عاما تعاني من

التواء في كيس المبيض ، والتي تعد من العمليات الصعبة ، وتجرى لاول مرة

بالمستشفى ، مؤكداً أن الكادر نجح في استئصاله كليا.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جادو القروي شهد مؤخرا اجراء عدد من

العمليات الجراحية بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، وذلك تحث إشراف

الكادر الطبي بالمستشفى .



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