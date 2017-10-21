مستشفى جادو القروي يشهد إجراء
عمليات جراحية ناجحة .
السبت ، 21- 10- 2017 - 13:20:00
جادو 21 أكتوبر 2017( وال )- شهد مستشفى جادو القروي إجراء
عمليتين جراحيتين كبرى ناجحة للمرضى بالمستشفى ، وذلك من خلال الكوادر
الطبية العاملة بالمستشفى
وقال مدير مستشفى جادو القروي الدكتور " عاصم كريبة " ، إن كادراً طبياً
بمستشفى جادو القروي أجرى عملية معقدة لمريضة يبلغ عمرها 44 عاما
لاستئصال كلي للرحم"، مشيراً إلى نجاح العملية " وتعافى المريضة .
وأوضح الدكتور " كريبة " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة
أن نفس الكادر أجرى عملية جراحية لمريضة يبلغ عمرها 34 عاما تعاني من
التواء في كيس المبيض ، والتي تعد من العمليات الصعبة ، وتجرى لاول مرة
بالمستشفى ، مؤكداً أن الكادر نجح في استئصاله كليا.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جادو القروي شهد مؤخرا اجراء عدد من
العمليات الجراحية بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، وذلك تحث إشراف
الكادر الطبي بالمستشفى .
( وال )