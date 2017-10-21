اجتماع فني بين إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد النفط للتدريب والتأهيل .





طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - خُصص الاجتماع الفني الذي عُقِدَ بين

إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد النفط للتدريب والتأهيل

لإستعراض ومناقشة نشاط إدارة الاستكشاف بالمعهد خلال العام 2017 والذى

شمل الدراسات والمختبرات المعملية الجيولوجية ، بالإضافة إلى خطط إدارة

التدريب والبرامج والميزانيات المقترحة لسنة 2018 . م .

وحضر الاجتماع الذي عُقِدَ الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

وأخذ حيزاً كبيراً من النقاش مدير إدارة الاستكشاف عن المؤسسة السيد "

بشير قريعة " والسادة المختصين بالادارة ، ومن جانب المعهد رئيس لجنة

الادارة الدكتور"منصور امطير" ، والسادة أعضاء لجنة الادارة ومدير إدارة

الاستكشاف وعدد من المختصين والبحاث .

( وال )