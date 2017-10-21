اجتماع فني بين إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد النفط للتدريب والتأهيل .السبت ، 21-10-2017 - 12:53:00



طرابلس 21 أكتوبر 2017 ( وال ) - خُصص الاجتماع الفني الذي عُقِدَ بين
إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد النفط للتدريب والتأهيل
لإستعراض ومناقشة نشاط إدارة الاستكشاف بالمعهد خلال العام 2017 والذى
شمل الدراسات والمختبرات المعملية الجيولوجية ، بالإضافة إلى خطط إدارة
التدريب والبرامج والميزانيات المقترحة لسنة 2018 . م .
وحضر الاجتماع الذي عُقِدَ الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس
وأخذ حيزاً كبيراً من النقاش مدير إدارة الاستكشاف عن المؤسسة السيد "
بشير قريعة " والسادة المختصين بالادارة ، ومن جانب المعهد رئيس لجنة
الادارة الدكتور"منصور امطير" ، والسادة أعضاء لجنة الادارة ومدير إدارة
الاستكشاف وعدد من المختصين والبحاث .
( وال )

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