الاتحاد يفوز على الأولمبي بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 20 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الاتحاد على نظيره الأولمبي

بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بملعب طرابلس

الدولي ضمن منافسات ذهاب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثالثة من مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف فريق الاتحاد محمد الطبال قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة

44 وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد الزوي ثنائية في الدقيقة 75

والدقيقة 87 لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة يتصدر بها فريق الاتحاد

المجموعة الثالثة بـ 15 نقطة، كما يسجل بها مهاجم الاتحاد أحمد الزوي

هدفه السابع ويتصدر هدافي البطولة مؤقتا بسبعة أهداف.

أما فريق الاولمبي فيتواجد حاليا في المركز الثالث في هذه المجموعة

برصيد 7 نقاط وسيلتقي في مباراته القادمة مع فريق السويحلي بملعب

الزاوية.

وقاد المباراة الحكم أيمن الشريف والمساعدان نوري دبنون وعلي الغائب

وحكم رابع حمزة التموني والمراقب أسامة الأشهب.

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