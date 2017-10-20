استعدادات لإنطلاق حملة التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والمركب الفيروسي (MMR) بالمرافق الصحية بطرابلس .الجمعة ، 20-10-2017 - 12:23:00




طرابلس 20 أكتوبر 2017 (وال) - تعتزم إدارة الخدمات الصحية طرابلس
بالتنسيق مع مكتب الصحة بالبلديات اقامة حملة تطعيمات ضد مرض شلل الاطفال
والمركب الفيروسي (MMR) ، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية والمركز
الوطني لمكافحة الامراض.
وذكرت مصادر ببلدية طرابلس المركز أن موعد انطلاق الحملة سيكون
اعتبارا من يوم 28 من شهرأكتوبر الجاري وستستمر إلى 2 من نوفمبر 2017 . موستنطلق الحملة بالمرافق الصحية المقدمة للتطعيمات الواقعة داخل النطاق
الإداري لبلدية طرابلس المركز وهي فشلوم – ابومليانة – وسعاية ابديرى –
ميزران – هايتي – شارع الجمهورية – شارع الزاوية – الاكواش – عمر
المختار.

(وال)

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا