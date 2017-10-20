استعدادات لإنطلاق حملة التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والمركب الفيروسي (MMR) بالمرافق الصحية بطرابلس .







طرابلس 20 أكتوبر 2017 (وال) - تعتزم إدارة الخدمات الصحية طرابلس

بالتنسيق مع مكتب الصحة بالبلديات اقامة حملة تطعيمات ضد مرض شلل الاطفال

والمركب الفيروسي (MMR) ، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية والمركز

الوطني لمكافحة الامراض.

وذكرت مصادر ببلدية طرابلس المركز أن موعد انطلاق الحملة سيكون

اعتبارا من يوم 28 من شهرأكتوبر الجاري وستستمر إلى 2 من نوفمبر 2017 . موستنطلق الحملة بالمرافق الصحية المقدمة للتطعيمات الواقعة داخل النطاق

الإداري لبلدية طرابلس المركز وهي فشلوم – ابومليانة – وسعاية ابديرى –

ميزران – هايتي – شارع الجمهورية – شارع الزاوية – الاكواش – عمر

المختار.



(وال)