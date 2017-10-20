استعدادات لإنطلاق حملة التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والمركب
الفيروسي (MMR) بالمرافق الصحية بطرابلس .
الجمعة ، 20- 10- 2017 - 12:23:00
طرابلس 20 أكتوبر 2017 (وال) - تعتزم إدارة الخدمات الصحية طرابلس
بالتنسيق مع مكتب الصحة بالبلديات اقامة حملة تطعيمات ضد مرض شلل الاطفال
والمركب الفيروسي (MMR) ، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية والمركز
الوطني لمكافحة الامراض.
وذكرت مصادر ببلدية طرابلس المركز أن موعد انطلاق الحملة سيكون
اعتبارا من يوم 28 من شهرأكتوبر الجاري وستستمر إلى 2 من نوفمبر 2017 . موستنطلق الحملة بالمرافق الصحية المقدمة للتطعيمات الواقعة داخل النطاق
الإداري لبلدية طرابلس المركز وهي فشلوم – ابومليانة – وسعاية ابديرى –
ميزران – هايتي – شارع الجمهورية – شارع الزاوية – الاكواش – عمر
المختار.
(وال)