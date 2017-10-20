سيدات الأعمال في ليبيا يؤكدن بأنهن يسعين لإثبات وجود المرأة الليبية في مجال الأعمال .







طرابلس 20 أكتوبر2017 ( وال )- أكدت سيدات الأعمال في ليبيا ،

بأنهن يسعين لإثبات وجود المرأة الليبية في مجال الأعمال ودخول سوق العمل

والإسهام في انتعاش الاقتصاد الليبي .

وأعربت وزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات السيدة " ايمان بن يونس" عن

ارتياحها لعقد هذا اللقاء وأثنت ، على المبادرة التي قامت بها سيدات

الأعمال ، مؤكدة على أن هذا اللقاء سيكون بداية الطريق لعقد لقاءات أخرى

مماثلة بين سيدات أعمال ليبيا من كل المناطق، وطالبت بإقامة مشاريع

متنوعة من أجل خلق منافسة شريفة بين سيدات الأعمال، وفق خطط عمل مدروسة

تسهم في دعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الليبي.

واقترحت بالمناسبة على الحضور ضرورة إقامة ورشة عمل للتعريف بمشروع لجنة

سيدات أعمال طرابلس ومصراته كي تحتذى به سيدات أعمال كل مناطق ليبيا.

كما أعلنت الوزير" بن يونس"، دعمها الكامل لتحقيق مشروع سيدات الأعمال

حتى يرى النور بتأسيس لجنة للسيدات في كل مدينة ومن تم ينضوي تحت جسم

واحد يتبع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية . يذكر أن هذا اللقاء التقابلي الذي عقد الأربعاء بقاعة الاجتماعات

بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس بين لجنة سيدات أعمال طرابلس، وسيدات أعمال

مصراته تم بحضور وزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات السيدة "ايمان بن يونس"

ومستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب " أحمد معيتيق" الدكتورة" هند

شوبار"، ومستشارة المتابعة بوزارة الدولة الدكتورة "سعدة الترهوني" ،

وجرى خلاله استعراض ومناقشة الآلية التي يتم بموجبها خلق جسم موحد يضم

سيدات أعمال ليبيا كافة .



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