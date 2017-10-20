بمناسبة الاحتفاء بيوم الشرطة الليبية اقامة محاضرات حول الارهاب والهجرة غير الشرعية .





طرابلس 20 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكد الباحث والأكاديمي الدكتور"

فؤاد الباشا " على ضرورة تثقيف مأمور الضبط القضائي في الإجراءات التي

يجب أن يتخذها أثناء تعامله مع جرائم الإرهاب.

وأوضح الدكتور " الباشا " في محاضرة ألقاها الأربعاء بمقر وزارة

الداخلية بطرابلس بعنوان " الجوانب الإجرائية لمكافحة الإرهاب" .. مشدداً

على ضرورة توعية المواطن بماهية الإرهاب وما توصل إليه من تقنيات فاقت

عدد كبير من دول العالم .

وأستعرض المحاضر خلال هذه المحاضرة التي حضرها عدد من ضباط وضباط

صف بوزارة الداخلية المراحل التي مر بها الإرهاب منذ بداياته الأولي إلي

يومنا هذا .

وقال إن الإرهاب أصبح يتنامى بمستوى عال وأخذ أشكالا مختلفة ، مشددا

على ضرورة تكريس كل الجهود لمواجهته ، بعد أن انتشر الارهاب وأطل برأسه

على مستوى أنحاء العالم.. مشددا على أهمية التعاون على المستوى الدولي

لمواجهة الارهاب ، وإدراك طبيعة الاعمال الارهابية التي لم يستثن أي

منطقة في العالم لدوافعها واهدافها . وأضاف ان دول العالم أجمع شهدت الكثير من التهديدات والمخاطر التي كان

أخطرها وأشدها تأثيراً تفشي الإرهاب في أكثر من دولة .. مشيراُ في هذا

الصدد إلى أن الأجهزة الامنية الليبية بذلت جهودا كبيرة لمحاربة الارهاب

والتطرف ، وقامت بتنظيم ندوات وورش عمل منتظمة ، فضلا عن تطوير أداء

منظومة العدالة الجنائية وإعادة هيكلة مؤسسات الامن شكلا ومضمونا وأكدت

من خلالها على التزام ليبيا بمكافحة الارهاب والتطرف بما يتسق ومعايير

حقوق الانسان وحكم القانون .

واضاف ان حشد الجهود الدولية لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا

الجانب يجب أن يتواصل بشكل دائم وفعال حتى يتم القضاء على هذه الأفة

الخطيرة التي تهدد حياة الانسان والاستقرار والسلام العالمى .

من جهته حذر نقيب " محمد الدرهوبي " المتخصص بكلية الدراسات العليا

للعلوم الأمنية من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدر قلق

لعديد من دول العالم ، خاصة دول حوض المتوسط.

ونبه النقيب " الدرهوبي " في محاضرة أخرى إلي ضرورة التصدى لظاهرة الهجرة

غير الشرعية ومكافحتها باعتبارها حق أصيل من ضمن اختصاصات وزارة الداخلية

.. مستعرضاً بالأرقام التي - وصفها بالمخيفة - الأعداد الهائلة للمهاجرين

غير الشرعيين وتدفقهم الهائل من الجنوب إلى الشمال ، الأمر الذي يدق

ناقوس الخطر على دول العالم أجمع.

ويأتي اقامة هاتين المحاضرتين ضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل

والموائد المستديرة التي ينظمها ويشرف عليها مكتب الإعلام الأمني بإدارة

العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية ، وذلك احتفاء بيوم الشرطة الليبية

الذي يوافق الثامن من شهر أكتوبر من كل عام.



( وال )