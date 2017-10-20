لمبعوث النووي الكوري الجنوبي يجتمع مع نظيره الياباني .





سيئول 20 أكتوبر 2017 (وال)- اجتمع المبعوث النووي الكوري الجنوبي

للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي لي دو-هون

الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة

الخارجية مع نظيره الياباني كينجي كاناسوكي صباح امس الخميس في مقر

الوزارة بسيئول لمناقشة تدابير مضادة لتهديدات كوريا الشمالية النووية

والصاروخية.

وتبادل المبعوثان النوويان وجهات نظرهما حول استفزازات كوريا الشمالية

المحتملة وناقشا سبل تعزيز التعاون في حل القضية النووية الكورية

الشمالية.

وقال المبعوث النووي الياباني كاناسوكي إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا

ليس ضد اليابان فقط بل ضد العالم بأسره مضيفا أن بلاده وكوريا الجنوبية

والولايات المتحدة عليها أن تناقش تدابير مضادة لتهديدات كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوث النووي الكوري الجنوبي مع نظيره الأمريكي

جوزيف يون اليوم الجمعة.