وزير الخارجية الامريكي : نريد تعزيز روابط الاقتصاد والدفاع مع الهند في ضوء صعود الصين .





واشنطن 20 أكتوبر 2017 (وال)- قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

قبل زيارته المقررة للهند الأسبوع المقبل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب

ترغب في تعزيز التعاون مع نيودلهي ”كثيرا“ إذ ترى فيها شريكا مهما في وجه

النفوذ السلبي للصين في آسيا.

وأضاف تيلرسون قبل أقل من شهر على أول زيارة دولة يقوم بها ترامب للصين

أن الولايات المتحدة شرعت في مناقشة إيجاد بدائل للتمويل الصيني للبنية

الأساسية في آسيا.

وتتزامن التصريحات مع بدء مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يستمر أسبوعا

ويسعى رئيس الصين شي جين بينغ من خلاله لإحكام قبضته على السلطة .

وقال تيلرسون “تسعى الولايات المتحدة إلى علاقات بناءة مع الصين لكننا لن

نرضخ في وجه تحدي الصين للنظام وتقويضها لسيادة الدول المجاورة وإضرارها

بالولايات المتحدة وأصدقائنا.

”يجب أن تتولى الهند والولايات المتحدة عملية تزويد الدول الأخرى بالعتاد

للدفاع عن سيادتها وزيادة التواصل“.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم ذكر اسمه إن قرار

واشنطن توسيع العلاقات مع الهند سيثير حتما استياء باكستان التي سيزورها

تيلرسون الأسبوع المقبل أيضا.

وظلت إسلام اباد لعقود الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في جنوب آسيا لكن

المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط إزاء ما يصفونه بفشل باكستان في

وقف دعم تمرد حركة طالبان في أفغانستان حيث ترغب الإدارة الأمريكية في

دور أكبر للهند في التنمية الاقتصادية.

وقال تيلرسون ”نتوقع من باكستان أن تتخذ موقفا حاسما ضد الجماعات

الإرهابية المتمركزة هناك والتي تهدد شعبها والمنطقة ككل“.

وكان ترامب قد هدد بالمزيد من إجراءات خفض المعونة الأمريكية لباكستان

إذا لم تتعاون إسلام اباد في هذا الصدد .