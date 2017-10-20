منظمة كورية شمالية تهدد الولايات المتحدة بأنها ستواجه ضربة غير مسبوقة في وقت غير متوقع .





سيئول 20 أكتوبر 2017 (وال)- هددت لجنة الطوارئ الكورية الشمالية لمعارضة

تدريبات الحرب النووية في بيان أصدرته في يوم 18 أكتوبر بأن كوريا

الشمالية قد توجه ضربة لا يمكن تصورها في وقت غير متوقع ضد الولايات

المتحدة .

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية امس الخميس بأن اللجنة

أدانت تدريبات عسكرية بحرية مشتركة أجرتها القوات الكورية الجنوبية

والأمريكية ومشاركة قاذفات "بي-1بي" وطائرات الشبح من طرازي "إف-22"

و"إف-35 أيه" في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع(ADEX) وتدريبات على

إجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية من المقرر إجراؤها في يوم

23 أكتوبر قائلة إن ذلك يدل على إرادة الولايات المتحدة في اشعال حرب في

شبه الجزيرة الكورية .

وأكدت اللجنة على أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تدرك بأن كوريا

الشمالية ستقوم بعمل عسكري مناسب للدفاع عن نفسها في وقت غير متوقع.

وأشارت إلى أنه يجب عليها أن تدرك أيضا بأن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات

قوية مضادة لأعدائها وستوجه ضربة غير مسبوقة في وقت غير متوقع .