حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تبحر قبالة شبه الجزية الكورية في تحذير لبيونجيانج .





واشنطن 20 أكتوبر 2017 (وال)- جابت حاملة الطائرات الأمريكية رونالد

ريجان التي تعمل بالطاقة النووية وتزن 100 ألف طن المياه الواقعة شرق شبه

الجزيرة الكورية يوم امس الخميس في استعراض للقوة البحرية والجوية يهدف

تحذير كوريا الشمالية وإثنائها عن أي تحرك عسكري.

وأبحرت أكبر سفينة للبحرية الأمريكية في آسيا بطاقم من خمسة آلاف بحار

نحو 100 ميل (160.93 كليومتر) وانطلقت من على سطحها قرابة 90 طلعة

لمقاتلات من طراز إف-18 سوبر هورنت على مرأى من جزر كورية الجنوبية .

وتقوم حاملة الطائرات الأمريكية بمناورات مع القوات البحرية لكوريا

الجنوبية تشارك فيها 40 سفينة حربية تنتشر في خط يمتد من البحر الأصفر

غربي شبه الجزيرة الكورية إلى بحر اليابان.

وقال الأميرال "مارك دالتون" قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات

رونالد ريجان "سلوك كوريا الشمالية الخطير والعدواني يثير قلق الجميع في

العالم".

وأضاف قائلا "أوضحنا من خلال هذه المناورات والكثير غيرها أننا مستعدون

للدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية ".

ويأتي وجود حاملة الطائرات رونالد ريجان في المنطقة المقترن مع ضغوط

أمريكية عسكرية على بيونجيانج شملت طلعات لقاذفة من طراز بي1-بي فوق شبه

الجزيرة الكورية قبيل أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى

آسيا والمقرر أن يبدأها في اليابان في الخامس من نوفمبر تليها كوريا

الجنوبية .

وشجبت كوريا الشمالية حشد السفن الحربية في المنطقة ووصفته بأنه "بروفة

حرب". وتتزامن التدريبات البحرية مع اجتماع دبلوماسيين من اليابان وكوريا

الجنوبية والولايات المتحدة في سول لبحث نهج دبلوماسي إزاء بيونجيانج

تدعمهم عقوبات الأمم المتحدة .