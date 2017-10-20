جينتيلوني يطالب بإلتزام أوروبي أكبر حيال المهاجرين في ليبيا .

نية

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روما 20 أكتوبر 2017 (وال)- طالب رئيس الوزراء الإيطالي "باولو

جينتيلوني" بإلتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي وبتواجد ملموس للمنظمات

الإنسانية في ليبيا لإدارة تدفقات المهاجرين.

وقال جينتيلوني مخاطبا برلمان بلاده عشية إنعقاد القمة الاوروبية

"معركتنا هي : من المنطلق الاقتصادي والدعم العملي لبعض القضايا الأساسية

للسياسة التنظيمية لتدفقات الهجرة أننا بحاجة إلى إلتزام أكبر من كل دول

الاتحاد الأوروبي وإلى المزيد من الموارد وإلى تواجد كبير للمنظمات

الإنسانية في ليبيا".

وقال جينتيلوني "من الواضح أن الاضواء مسلطة الآن على الأوضاع الإنسانية

" للمهاجرين" ولكن الإجابة لن تكن سوى بطريقة واحدة فقط: مضاعفة الجهود

والتواجد للمنظمات الإنسانية لضمان ظروف لائقة" مضيفا نحتاج إلى موارد

للمجتمعات المحلية السلطات الليبية وإلى الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين

من ليبيا إلى بلدان المنشأ الأفريقية" حاثا جميع الدول على التعاون في

هذه الازمة .

ودعا جميع دول الاتحاد الأوروبي الى التعاون واهتمام الكل من أجل

تدفقات بشرية أكثر إنسانية وانتظاما وأقل خطورة ومقبولة اجتماعيا.