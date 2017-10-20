الحلفاء سيحشدون طائرات أباتشي الهجومية لمنع أي غزو محتمل بواسطة القوات الخاصة الكورية الشمالية .





سيئول 20 أكتوبر 2017 (وال)- قال المشرعون امس الخميس ان كوريا الجنوبية

والولايات المتحدة ستزيدان من دور طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز

اباتشى فى الجهود الرامية الى احباط أي غزو بحرى بواسطة القوات الخاصة

لكوريا الشمالية.

وقال اعضاء لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية ان طائرات اباتشى

الهجومية من طراز ايه اتش - 64 دي التابعة للقوات الامريكية المتمركزة فى

كوريا الجنوبية تنضم الى تدريبات العمليات البحرية للتصدي للقوات الخاصة

(MCSOF) فى البحر الغربي.

وقد اطلع النواب البرلمانيون على بعض خطط العمليات البحرية التى قامت بها

البحرية خلال عملية التدقيق السنوي فى مجمع كيريونغ دى العسكرى على بعد

حوالى 160 كم جنوب سيئول.

وقد اتفق الحلفاء على تنظيم مشاركة مروحيات اباتشي التابعة لفرقة المشاة

الثانية فى التدريبات وسط مخاوف متزايدة بشأن قيام القوات الخاصة

الشمالية باستفزازات بالقرب من خط الحدود الشمالى وخاصة فى البحر الغربى.

وهذا يعني استخدام أصول الجيش للعمليات البحرية للتآزر.

يضم لواء الطيران التابع لفرقة المشاة الثانية كتيبتين من اباتشى بما فى

ذلك دورية تناوب تم نشرها هنا منذ اوائل العام الحالى وهي تدير تشغيل 48

من مروحيات أباتشي ذات الاقواس الطويلة من طراز ايه اتش - 64 دي .

كما أنشأ جيش الجنوب مؤخرا كتيبتين من طائرات أباتشي مع مروحيات أباتشي

هجومية من طراز أيه اتش - 64 إي على الرغم من أنه لم يتم تشغيلهما

بالكامل حتى الان .