الاحد اجازة والاثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير .

طرابلس 20 اكتوبر 2017 (وال) - اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 977 بتحديد يوم الاثنين 23 اكتوبر 2017 عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات والادارات العامة بمناسبة عيد التحرير .

ونص القرار في مادته الاولى على انه تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشان العطلات الرسميةيكون يوم الاثنين الموافق 2017/10/23 عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات والادارات العامة بمناسبة عيد التحرير على ان يراعى في ذلك المرافق والادارات ذات الخدمات الانسانية والامنية الحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الخصول على عطلة في ايام لاحقة .

كما تضمن القرار اعتبار يوم الاحد الموافق 22 اكتوبر اجازة على ان تخصم من الاجازة السنوية .

(وال)