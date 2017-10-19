الاتحاد يستضيف الأولمبي الجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم .الخميس ، 19-10-2017 - 20:43:00



طرابلس 19 أكتوبر 2017 (وال) - يلتقي فريق الاتحاد نظيره الأولمبي
غدا الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الجولة الخامسة لفرق للمجموعة الثالثة من
مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتقام المباراة بملعب طرابلس الدولي عند الساعة الرابعة مساء،
وسيديرها الحكم أيمن الشريف والمساعدين نوري دبنون وعلي الغائب وحكم رابع
حمزة التموني والمراقب أسامة الأشهب " .
وسيخوض فريق الاتحاد المباراة وفي رصيده 12 نقطة من أربع مباريات،
فيما يدخل فريق الأولمبي وفي رصيده 9 نقاط نقاط من ثلاث مباريات .
...(وال)...

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