السويحلي يفوز على الشرارة والمدينة على رفيق في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 19 أكتوبر 2017 (وال) - فاز فريق السويحلي على فريق الشرارة

بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب مصراتة،

ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة ذهاب الجولة الخامسة من مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم .

وسجل هدفي السويحلي اللاعبين أحمد بودبوس ومحمد الغويل في الشوط

الأول، ليظفر السويحلي بنقاط المباراة الثلاث ويرفع رصيده إلى 12 نقطة من

أربع مباريات، فيما بقي الشرارة برصيده السابق بدون نقاط من أربع مباريات

.

وضمن منافسات الجولة الخامسة لفرق المجموعة الرابعة اليوم الخميس

على ملعب طرابلس الدولي تفوق فريق المدينة على فريق رفيق بنتيحة (4-1)،

سجل أهداف المدينة لاعبوه يحيى الزليتني هدفين، والمعتصم بوشناف هدف،

وعمرعريبي هدف .

وبهذا الفوز يضيف فريق المدينة النقطة الـ7 إلى رصيده من أربع

مباريات، فيما تجمد رصيد رفيق عند النقاط الـ3 من خمس مباريات .

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