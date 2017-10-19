الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من بطولة ليبيا للجودو.







طرابلس 19 اكتوبر 2017 (وال) - أعلن الاتحاد العام الليبي للجودو أن

المرحلة الثانية من بطولة ليبيا للجودو ستقاميومي 27 و 28 من شهر اكتوبر

الجاري بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس .



وأوضح الاتحاد، أن البطولة سيتم من خلالها اختيار عناصر جديدة للمنتخب

الليبي في جميع الفئات من أجل دعم المنتخب الليبي والدخول بهم في معسكرات

داخلية وخارجية استعدادا للإستحقاقات الدولية القادمة.

وكان الاتحاد الليبي للجودو قد شكل العديد من اللجان من أجل انجاح

البطولة المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 200 رياضي على مستوى ليبيا

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