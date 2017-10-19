قاض فدرالي ثان يعلق العمل بمرسوم الهجرة الاخير لترمب.





واشنطن 19 اكتوبر 2017م (وال) - علق قاض فدرالي في ولاية ماريلاند العمل،

امس الاربعاء، في الصيغة الثالثة من مرسوم الرئيس الاميركي ترمب للهجرة،

وذلك بعد ساعات فقط على قيام قاض فدرالي آخر في هاواي بالامر نفسه.

ويطبق قرار القاضي ثيودور تشانغ على المستوى الوطني، ومن المتوقع ان تقوم

الحكومة سريعا بتقديم استئناف ضد هذا الحكم.

ويتضمن مرسوم ترمب منع رعايا ست دول اسلامية بالاضافة الى كوريا الشمالية

والعديد من المسؤولين من فنزويلا من دخول اميركا.

وجاء في قرار القاضي تشانغ ان هذه الصيغة من مرسوم الهجرة ليست مختلفة

كثيرا في الجوهر عن الصيغتين السابقتين واللتين علقهما القضاء قبلا.

وشدد تشانغ على ان ترمب تعهد مرارا بحظر دخول المسلمين الى البلاد خلال

حملته الرئاسية في العام 2016.

وتجمع مئات المتظاهرين امام البيت الابيض الاربعاء وهم يهتفون "لا لحظر

المسلمين" و"لا حظر ولا جدار الحرية للجميع"، في اشارة الى خطط ترمب

لتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وفي يوم الثلاثاء، علق القاضي الفدرالي في هاواي ديريك واتسون مرسوم

الهجرة قائلا انه يميز بشكل غير قانوني بحق سكان ست دول ولا يعزز بحسب

قول القاضي الامن القومي للولايات المتحدة.

ويعيد هذا التعليق إحياء معركة قضائية حول قرار ترمب تشديد الرقابة على

الحدود الاميركية استنادا الى اسباب تتعلق بالامن القومي.