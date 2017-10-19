النفط يتراجع لكن يحتفظ بمعظم مكاسبه الأخيرة بدعم اتفاق أوبك.





لندن 19اكتوبر 2017 (وال)- انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس لكنها حافظت

على معظم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بدعم تخفيضات الإنتاج

التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والتوتر في الشرق الأوسط

وتراجع الإنتاج الأمريكي.

وانخفض خام برنت 75 سنتا إلى 57.40 دولار وهو ما يزيد على مستويات منتصف

العام بنحو 30 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 65 سنتا إلى 51.39 دولار للبرميل وهو

مستوى أعلى نحو 25 بالمئة عن أدنى مستويات يونيو حزيران.

وقال محللون إن بعض المستثمرين يعمدون إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب

لأسبوعين لكن الاتجاه الصعودي مازال قويا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس الأربعاء إن مخزونات الخام

الأمريكية تراجعت نحو 5.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى

456.49 مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأمريكي 11 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4

مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2014 وذلك بعد إغلاقات نتجت

عن إعصار.

وانخفضت صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أكثر من النصف إلى 225 ألف

برميل يوميا امس الأربعاء بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على بعض

حقول النفط المهمة من البشمركة الكردية.