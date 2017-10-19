بغداد تحذر شركات النفط العالمية ابرام عقود دون علم الحكومة الاتحادية.





بغداد 19 اكتوبر 2017 (وال) - حذرت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس

بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية

جهة داخل البلاد دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.

وكانت شركة روسنفت الروسية اعلنت امس الاربعاء انها وقعت اتفاقات تقاسم

انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في

نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر

عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن

نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية

للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلاً سافراً

في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة

للأعراف الدولية".

واكد الوزير ان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان

الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام

العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية

والغازية".