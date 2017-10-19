الحكومة الاسبانية تعلن المضي قدما في اجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.





مدريد 19 اكتوبر 2017 (وال) - أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الخميس

انها ستمضي قدما في اجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط

على تلويح رئيس الاقليم باعلان الاستقلال من جانب واحد اذا واصلت مدريد

سياسة "القمع".

وقالت الحكومة في بيان انها "ستمضي في الاجراء كما تنص عليه المادة 155

من الدستور لاعادة الشرعية الى كاتالونيا"، في اشارة الى مادة تتيح

لمدريد السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الاقليم في ظروف

استثنائية.

ودعت الحكومة الى اجتماع طارئ يوم السبت القادم حول الازمة الاخطر التي

تواجهها منذ عقود.

وكانت مدريد امهلت رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون حتى صباح الخميس من

اجل ان يوضح ما اذا كان اعلن الاستقلال ام لا في بيانه الاسبوع الماضي.