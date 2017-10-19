بدء التشغيل التجريبي للوحدة الرابعة بمشروع محطة كهرباء اوباري الغازية.



اوباري 19 أكتوبر 2017 -( وال ) - بدأت اليوم الخميس الاختبارات

الابتدائية لتشغيل الوحدة الرابعة وذلك بأستخدام الوقود الخفيف بمشروع

محطة كهرباء اوباري الغازية قبل مرحلة التحميل على الشبكة العامة.

وأوضح مدير مشروع محطة كهرباء اوباري الغازية المهندس رضوان خليل في

تصريح لوكالة الانباء الليبية ان المهندسين والفنيين المختصين بدأوا في

الاختبار المبدئي لتشغيل الوحدة الرابعة واجراء الاختبارات التجريبية

للمحطة دون الربط على الشبكة العامة.

وأكد المهندس خليل ان العمل يسير على قدم وساق وان الشركات المنفذة

مستمرة في اداء عملها لانجاز هذا المشروع. ..(وال).