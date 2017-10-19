رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الهولندي المعتمد لدى ليبيا .



طرابلس 19 أكتوبر 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير " إيريك ستراتينغ " سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد أعرب السفير الهولندي في مستهل اللقاء عن سعادته بلقاء " السراج " مشيداً بما لمسه من امن وحياة طبيعية في طرابلس معلناً عن فتح مكتب للتمثيل الدبلوماسي للحكومة الهولندية للعمل من العاصمة.

وقال السفير إن القرار يأتي تلبية لطلب رئيس المجلس الرئاسي خلال

زيارته للعاصمة الهولندية لاهاي في شهر يونيو الماضي.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا ومجالات

التعاون المشترك، وأبدى السفير استعداد هولندا للمساهمة ايجابيا في

مساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة الراهنة.

وتطرق الاجتماع لتطورات الوضع السياسي حيث قال " السراج " إننا ماضون في أداء مهامنا في تقديم الخدمات وحل المختنقات التي تواجه البلديات في مناطق ليبيا المختلفة والعمل على ترسيخ الأمن في كامل البلاد ومواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أنه يتابع خطوات تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " متمنيا النجاح لجهوده من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد .

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي في ختام اللقاء عن شكره لسفير مملكة هولندا على ما يبذله من جهد لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ، مشيدا بموقف حكومته الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق .



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