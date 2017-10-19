أوغندا تؤكد حالة إصابة بفيروس " ماربورج " الشبيه بالإيبولا .





كمبالا 19 اكتوبر 2017 ( وال )- قالت وزيرة الصحة الاوغندية اليوم

الخميس إن أوغندا أكدت حالة إصابة واحدة بفيروس " ماربورج " شديد العدوى

الشبيه بالإيبولا.

ونقلت مصادر اعلامية عن الوزيرة " جين اسنج " للصحفيين إن الحالة

تأكدت بعد سلسلة من الفحوص لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل .

وكانت المرة السابقة التي شهدت فيها أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا

انتشارا لفيروس " ماربورج " في عام 2014.

وفيروس " ماربورج " من نفس عائلة فيروس " إيبولا " الذي قتل الألوف

في غرب افريقيا في 2014.

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