أوغندا تؤكد حالة إصابة بفيروس " ماربورج " الشبيه
بالإيبولا .
الخميس ، 19- 10- 2017 - 15:38:00
كمبالا 19 اكتوبر 2017 ( وال )- قالت وزيرة الصحة الاوغندية اليوم
الخميس إن أوغندا أكدت حالة إصابة واحدة بفيروس " ماربورج " شديد العدوى
الشبيه بالإيبولا.
ونقلت مصادر اعلامية عن الوزيرة " جين اسنج " للصحفيين إن الحالة
تأكدت بعد سلسلة من الفحوص لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل .
وكانت المرة السابقة التي شهدت فيها أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا
انتشارا لفيروس " ماربورج " في عام 2014.
وفيروس " ماربورج " من نفس عائلة فيروس " إيبولا " الذي قتل الألوف
في غرب افريقيا في 2014.
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