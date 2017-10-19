مصدر أوروبي : تراجع معدلات تدفق المهاجرين إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط .





بروكسل 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - ارجع الاتحاد الأوروبي تراجع تدفقات

المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر المتوسط في الفترة الأخيرة

بالدرجة الأولى للجهود التي بذلتها إيطاليا في هذا المجال.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على لسان مصدر أوروبي مطلع ، حيث

أوضح أن معدلات تدفق المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض

المتوسط قد تراجع بمعدل 64 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من هذا

العام عن معدلاته المسجلة في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

وكانت العديد من التقارير رجحت أن تسجل معدلات وصول المهاجرين غير

النظاميين إلى أوروبا عبر البحر تراجعاً قدره 72 في المئة بنهاية هذا

2017 ، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي حقق تقدماً ملحوظاً في مجال إدارة

ملف الهجرة غير النظامية، وقال "نريد أن نعمل على الاستمرار لتكريس هذا

التقدم".

وأشار المصدر النظر إلى أن زعماء وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد

سيناقشون البعد الخارجي من ملف الهجرة خلال قمتهم القادمة المقررة يومي

غد وبعد غد في بروكسل.

ونوه بأن التركيز سيتم على الهجرة القادمة من أفريقيا وعلى العمل

الجاري للتصدي لجذور هذه الظاهرة، خاصة لجهة دعم الصندوق الائتماني لأجل

أفريقيا.

ويسعى الصندوق الذي أقامه الاتحاد إلى مساعدة الدول الأفريقية، سواء

كانت دول مصدر أو دول عبور على التعامل مع الجذور العميقة والجوانب

المختلفة لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأقر الصندوق بأن مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق لا تزال غير

كافية، حيث لاحظنا نقصاً في ثقة العواصم الأوروبية في طريقة عمل هذا

الصندوق، وسنعمل معاً على رأب على الصدع" .

هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن رئيسها " جان كلود يونكر "

سيلتقي بعد ظهر الغد رئيس الوزراء الإيطالي " باولو جينتيلوني "، على

هامش القمة الأوروبية ، حيث سيتركز الحديث حول مسألة الهجرة واللجوء.

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