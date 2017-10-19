استعدادات لانطلاق حملة التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والمركب الفيروسي (MMR) بالمرافق الصحية.الخميس ، 19-10-2017 - 15:06:00



طرابلس 19 اكتوبر 2017 (وال) - تعتزم ادارة الخدمات الصحية طرابلس
بالتنسيق مع مكتب الصحة بالبلديات اقامة حملة تطعيمات ضد مرض شلل الاطفال
والمركب الفيروسي (MMR)وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني
لمكافحة الامراض.
وذكرت مصادر ببلدية طرابلس المركز أن موعد انطلاق الحملة سيكون
اعتبارا من يوم 28 من شهر الجاري الى 2 من نوفمبر 2017وستنطلق الحملة في المرافق الصحية المقدمة للتطعيمات الواقعة داخل النطاق
الإداري لبلدية طرابلس المركز وهي فشلوم – ابومليانة – وسعاية ابديرى –
ميزران – هايتي – شارع الجمهورية – شارع الزاوية – الاكواش – عمر
المختار.
..(وال)..

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