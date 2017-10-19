الامم المتحدة : ( 15 ) الف طفل دون الخامسة يموتون يوميا من امراض يمكن الوقاية منها .





نيودلهي 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - أكد تقرير للامم المتحدة نشر اليوم

الخميس انه ورغم التراجع الكبير لنسبة الوفيات بين الاطفال إلا أن 15 الف

طفل دون الخامسة يموتون يوميا في انحاء العالم من أمراض يمكن الوقاية

منها.

وحذر التقرير أنه نظرا لان بعض دول افريقيا وجنوب آسيا متأخرة عن

سواها في تقديم علاجات افضل، فإن أكثر من 60 مليون طفل سيموتون بين العام

الحالي و2030 من أمراض يمكن علاجها.

وبحسب ما ذكرته منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي

ومنظمة الصحة العالمية في التقرير انه في عام 2016 توفي نحو 5,6 مليون

طفل قبل بلوغهم سن الخامسة .

وفي مقدمة الامراض التي تفتك بحياة الاطفال ويمكن الوقاية منها،

الالتهاب الرئوي والاسهال والملاريا. لكن التقرير ذكر ان سوء التغذية

الذي يمكن ان يجعل الاطفال اكثر عرضة للاصابة بامراض حادة، له دور في نصف

حالات الوفيات.

وتسجل مناطق افريقيا جنوب الصحراء اكبر نسبة وفيات بين الاطفال، إذ

بلغ معدلها 79 وفاة بين كل الف مولود عام 2016. لكن الهند سجلت اعلى

الارقام مع وفاة 850 الف طفل، تليها نيجيريا وأكثر من 450 الف وفاة

للاطفال.

ونصف عدد الوفيات بين الاطفال سجل في الهند ونيجيريا وباكستان

وجمهورية الكونغو الديموقراطية واثيوبيا والصين والنيجر.

والقى التقرير الضوء على الفوارق بين نسبة وفيات الصبيان والبنات في

بعض الدول الاسيوية. وتم خفض عدد الدول حيث تسجل تلك الفوارق من 19 إلى

11 بين 1990 و2016.

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