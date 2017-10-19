باكستان تبدأ اقامة سياج على حدودها مع افغانستان .





كراتشي 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - بدأت باكستان اقامة سياج على طول

حدودها مع افغانستان وذلك في اطار التصدي للمجموعات المتطرفة الناشطة في

المنطقة .

وذكرت مصادر اعلامية اليوم الخميس أن السياج المدعم بالاسلاك الشائكة

يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار حتى الان على مسافة 43 كلم تقريبا في المناطق

القبلية الجبلية في ولايتي وزيرستان الجنوبية ووزيرستان الشمالية.

وأضافت أن الغرض من السياج منع المجموعات المسلحة المتطرفة على غرار

حركة طالبان وتنظيم القاعدة من التحرك بحرية بين البلدين .

ونقلت المصادر عن ضابط كبير في حصن حمزة بانغور ادا في وزيرستان

الجنوبية ان تشييد السياج يشكل "تغييرا تاريخيا" في مجال مراقبة الحدود.

واكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لن يكون هناك شبر واحد من

الحدود الدولية من دون مراقبة بحلول ديسمبر 2018".

واضاف "حين ننهي تشييد السياج ، سنكون متأكدين من أن احدا لا يمكنه

العبور".

وعلاوة على العساكر المنتشرين على التلال لمراقبة الجانب الآخر من رسم

الحدود، يستخدم الجيش الباكستاني كاميرات مسلطة على السياج التي تبقى

مضاءة ليلا بفضل الواح طاقة شمسية.

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