افتتاح مكتب للتمثيل الدبلوماسي لدولة هولندا في طرابلس .الخميس ، 19-10-2017 - 14:04:00



طرابلس 19 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الخميس مع سفير دولة هولندا في
ليبيا اريك ستراتينغ .
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين
البلدين .
وابلغ السفير الهولندي في مستهل الاجتماع السيد الوزير بافتتاح مكتب
للتمثيل الدبلوماسي للحكومة الهولندية في طرابلس ، مشيرا الى ان ان هذا
المكتب سيتولى انجاز كل مايتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وهولندا
قبل الاعلان رسميا عن افتتاح مقر السفارة في طرابلس .
وعبر السفير في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن سعادته بتواجده في طرابلس
وعن أمله في عودته للعمل قريبا مع طاقم السفارة لتقديم الخدمات
الدبلوماسية والقنصلية .
(وال

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