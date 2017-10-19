افتتاح مكتب للتمثيل الدبلوماسي لدولة هولندا في طرابلس .





طرابلس 19 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الخميس مع سفير دولة هولندا في

ليبيا اريك ستراتينغ .

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين

البلدين .

وابلغ السفير الهولندي في مستهل الاجتماع السيد الوزير بافتتاح مكتب

للتمثيل الدبلوماسي للحكومة الهولندية في طرابلس ، مشيرا الى ان ان هذا

المكتب سيتولى انجاز كل مايتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وهولندا

قبل الاعلان رسميا عن افتتاح مقر السفارة في طرابلس .

وعبر السفير في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن سعادته بتواجده في طرابلس

وعن أمله في عودته للعمل قريبا مع طاقم السفارة لتقديم الخدمات

الدبلوماسية والقنصلية .

(وال