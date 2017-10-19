افتتاح مكتب للتمثيل الدبلوماسي لدولة هولندا في
طرابلس .
الخميس ، 19- 10- 2017 - 14:04:00
طرابلس 19 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الخميس مع سفير دولة هولندا في
ليبيا اريك ستراتينغ .
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين
البلدين .
وابلغ السفير الهولندي في مستهل الاجتماع السيد الوزير بافتتاح مكتب
للتمثيل الدبلوماسي للحكومة الهولندية في طرابلس ، مشيرا الى ان ان هذا
المكتب سيتولى انجاز كل مايتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وهولندا
قبل الاعلان رسميا عن افتتاح مقر السفارة في طرابلس .
وعبر السفير في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن سعادته بتواجده في طرابلس
وعن أمله في عودته للعمل قريبا مع طاقم السفارة لتقديم الخدمات
الدبلوماسية والقنصلية .
(وال