اجتماع ببلدية البوانيس لدراسة الوضع الامني بالمديرية.





سبها 19 اكتوبر 2017 (وال) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد ببلدية

البوانيس لدراسة الوضع الامني بالمديرية والوقوف على الاشكاليات التى

تواجه العمل الامني وسبل و آليات تذليلها .

وضم الاجتماع عميد البلدية السيد أبوالقاسم عبدالله و عدد من مجلس

الحكماء والاعيان ومدير مديرية الامن وعدد من الضباط التابعين لمديرية

امن البوانيس .

وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين

والخارجين عن القانون و تفعيل مراكز الشرطة فى المحلات الثلاثة سمنو

وتمنهنت والزيغن على مدار 24 ساعة و العمل على اعداد خطة لتسير دوريات

امنية داخل نطاق البلدية و تأمين الحاجات الاساسية للمواطن و تفعيل

النيابة والدوائر القضائية بالمنطقة .

... وال ...