اجتماع ببلدية البوانيس لدراسة الوضع الامني بالمديرية.
الخميس ، 19- 10- 2017 - 11:45:00
سبها 19 اكتوبر 2017 (وال) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد ببلدية
البوانيس لدراسة الوضع الامني بالمديرية والوقوف على الاشكاليات التى
تواجه العمل الامني وسبل و آليات تذليلها .
وضم الاجتماع عميد البلدية السيد أبوالقاسم عبدالله و عدد من مجلس
الحكماء والاعيان ومدير مديرية الامن وعدد من الضباط التابعين لمديرية
امن البوانيس .
وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين
والخارجين عن القانون و تفعيل مراكز الشرطة فى المحلات الثلاثة سمنو
وتمنهنت والزيغن على مدار 24 ساعة و العمل على اعداد خطة لتسير دوريات
امنية داخل نطاق البلدية و تأمين الحاجات الاساسية للمواطن و تفعيل
النيابة والدوائر القضائية بالمنطقة .
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