تراجع الأسهم الأوروبية وسط خيبات أمل جديدة من نتائج الربع الثالث.





لندن 19 اكتوبر 2017 (وال) - تراجعت الأسهم الأوروبية في معظم البورصات

والقطاعات اليوم الخميس وسط شعور بخيبة الأمل بين المستثمرين بعد سلسلة

جديدة من نتائج الربع الثالث من العام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2ر0 بالمئة ، في حين تراجع المؤشر

فايننشال تايمز 100 البريطاني 3ر0 بالمئة ، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي

1ر0 بالمئة كما كان الحال بالنسبة للمؤشر داكس الألماني.

ولم يسجل المؤشر أيبكس الإسباني تغيرا يذكر حيث من المتوقع أن يفرض

رئيس الوزراء ماريانو راخوي الحكم المباشر على إقليم قطالونيا ما لم

يتراجع رئيس حكومة الإقليم عن إعلان الاستقلال الرمزي الذي أصدره الأسبوع

الماضي.

وهبط سهم يونيليفر 2ر3 بالمئة بعدما جاء نمو مبيعاتها الأساسية دون

التوقعات.



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