مناقشة أوضاع طلبة الطيران الموفدين بالخارج والوقوف علي المشاكل والصعاب التي تواجههم .





طرابلس 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - ناقش وزير المواصلات " ميلاد

محمد معتوق" ووزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل أوضاع طلبة

الطيران الموفدين للدراسة بالخارج والوقوف علي المشاكل والصعاب التي

تواجههم لاستكمال دراساتهم التخصصيه.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقداه بطرابلس أمس الاول وبحضور وكيل

ديوان وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي ومدير إدارة البعثات

، ورئيس لجنة شؤون طلبة الطيران الأتفاق علي تشكيل لجنة بين الوزارتين

لحلحة هذه المشاكل والوصول الي حلول في أقرب وقت .

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