الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الزويتينة للنفط .





طرابلس 19 اكتوبر 2017 ( وال ) -عقد بمدينة طرابلس أمس الاول

الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الزويتينة بمقر

الشركة وذلك في اطار المتابعة الدورية للمؤسسة الوطنية للنفط للشركات

المشغلة والخدمية في سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط.

وحضر الاجتماع مـدير ادارة تطـوير الاحتيـاطي ومدير إدارة الصيانة

والمشاريع ومدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة و أعضاء لجنة

الإدارة وعدد من مدراء الإدارات والمختصين بالشركة الزويتنه للنفط ونائب

المدير العام لفرع الشركة النمساوية بطرابلس ومدير إدارة الأصول بالشركة

النمساوية .

تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة للعام( 2017 )فيما يخص

الدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ المشاريع والميزانيات الرأسمالية

ومستهدفات الشركة للعام 2018، بالاضافة الى الصعوبات والمشاكل التي تواجه

الشركة في تحقيق مستهدفاتها.

... وال ...