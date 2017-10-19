مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم على قاعدة عسكرية بأفغانستان.





كابول 19 اكتوبر 2017 (وال) - قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل الليلة

الماضية عندما هاجم مقاتلو حركة طالبان قاعدة عسكرية في جنوب أفغانستان .

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم الخميس " إن من بين 60

جنديا في القاعدة الواقعة بإقليم قندهار قتل 43 بينما أصيب تسعة واعتبر

ستة في عداد المفقودين بعد أن اقتحمت طالبان القاعدة في منتصف الليل".

وأفادت تقارير بمقتل عشرة على الأقل من طالبان .

وتشن حركة طالبان حملة تمرد منذ نحو 15 عاما بهدف الإطاحة بحكومة

كابول المدعومة من الغرب .





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