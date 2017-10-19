اجتماع المجلس البلدي زوارة بشركة مليتة للنفط والغاز.





زواره 19 اكتوبر 2017 ( وال ) -عُقد أمس الاول اجتماع تقابلي بمقر

الادارة العامة لشركة مليتة للنفط والغاز بطرابلس بين المجلس البلدي

زوارة وادارة الهندسة بالشركة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة اخر ما قامت به الشركة من إجراءات

تنفيذية في مشروع خط انبوب الغاز الذي سيُغذي محطة تحلية المياه بزوارة

والتي ستوفر المياه الصالحة للشرب بالمنطقة الغربية.

واطلع مدير ادارة الهندسة م "فوزي الشاوش" عميد بلدية وزواره والوفد

المرافق له عن الخطوات العملية التي تم اتخاذها.

وأضاف أن المشروع يسير حسب الخطة المعتمدة ،حيث تم التعاقد وتوريد

المواد وأنه سيتم البدء بالمرحلة الفعلية لتنفيذ المشروع من اعمال الحفر

والربط وهو يعتبر المرحلة التانية من المشروع والعمل جارى لربط الخط

لتزويد المحطة بالغاز اللازم للتشغيل.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية خلال الاسبوع القادم بحضور كل

الاطراف،حيث أبدت البلدية استعدادها لتذليل كافة الصعاب من اجل تنفيذ هذا

المشروع في اسرع وقت ممكن.

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