تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار .





نيويورك 19 اكتوبر 2017 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع

تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأمريكية في الوقت الذي

يترقب فيه المستثمرون الشخصية التي ستخلف جانيت يلين رئيسة البنك المركزي

الأمريكي.

ومن المنتظر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا خلال "الأيام

القادمة" بشأن يلين المدرجة أيضا على قائمة الخمسة المرشحين لتولي

المنصب.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 25ر1279 دولار

للأوقية ، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر عند

22ر1276 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1ر0

بالمئة إلى 40ر1281 دولار للأوقية.

وسجل الدولار اليوم الخميس أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين بدعم

من ارتفاع العائد على السندات هذا الأسبوع.

ولم يسجل السعر الفوري للفضة تغيرا يذكر عند 97ر16 دولار للأوقية

بينما هبط البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 10ر915 دولار للأوقية وارتفع

البلاديوم 9ر0 بالمئة إلى 75ر960 دولار للأوقية.



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