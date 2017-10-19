استقرار أسعار النفط بدعم من تقلص المعروض وتوقعات تمديد اتفاق أوبك.





سنغافورة 19 اكتوبر 2017 (وال) - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم

من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول

(أوبك) والتوترات في الشرق الأوسط إلى جانب انخفاض الإنتاج الأمريكي

نتيجة لإغلاقات بسبب الأعاصير.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 19ر58

دولار للبرميل بالقرب من التسوية السابقة وفوق مستويات منتصف العام بنحو

30 بالمئة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 03ر52 دولار للبرميل، وهو

مستوى قريب أيضا من التسوية السابقة لكنه أعلى بنحو 25 بالمئة من مستوى

يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام

الأمريكية تراجعت بنحو 7ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر

إلى 49ر456 مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأمريكي 11 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 4ر8

مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو عام 2014 بعد إغلاق ناتج عن

الإعصار نات الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الأمريكي في مطلع أكتوبر الجاري.

وقال محللون إن هناك مخاطر على الإمدادات أيضا من عدم الاستقرار

السياسي في مناطق بالشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وسيطرت القوات العراقية هذا الأسبوع على مدينة كركوك النفطية التي كانت

خاضعة للسيطرة الكردية ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد مما

أشعل مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.



.. ( وال ) ..