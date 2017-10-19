فريق النصر لكرة السلة يخسر في ثاني مبارياته الودية .





بنغازى 19اكتوبر2017م ( وال )-خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادى

النصر ضد فريق البنزرتي التونسي بنتيجة 60 نقطة مقابل 59 نقطة في

المباراة الودية التي جرت مساء يوم أمس الاربعاء في العاصمة التونسية ضمن

المعسكر التحضيري للأبطال.وكانت نتيجة الارباع على نحو التالي:

الربع الاول 17-13 لصالح فريق النصر

الربع الثاني 32-32 التعادل

الربع الثالث 48-44 لصالح فريق البنزرتي

الربع الرابع 60-59 لصالح فريق البنزرتي

هذا وسيلعب الفريق مباراته الودية الثالثة الساعة 6:30 من مساء الجمعه مع

فريق حلق_الوادي أحد فرق الدوري التونسي الممتاز لكرة السلة .

وتأني هذه المباريات استعداداً للمشاركة في بطولة الأندية العربية البطلة

لكرة السلة

التي ستقام في مدينة سلا بالمملكة المغربية اعتباراً من 23 الشهر الجاري.

...(وال بنغازى )....