رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يجتمع مع نائب وكيل وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية .





طرابلس 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء المهندس " عبد المجيد حمزة " خلال اجتماعه أمس الاربعاء مع نائب

وكيل وزارة الخارجية بدولة كوريا الجنوبية والوفد الرفيع المستوى المرافق

له مسألة تقديم الدعم لعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة

في كل من مشروع محطة غرب طرابلس وخليج سرت والزويتينة .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره السيد المدير التنفيذي للشركة المهندس "

علي ساسي " وعضوي مجلس ادارة الشركة المهندس " غيث علي غيث " والمهندس "

عمر الشاوش " ومدير عام مشروعات الانتاج المهندس " عبد الحكيم الفرجاني "

ومدير عام خدمات المستهلكين المهندس " علي الترهوني " ومدير إدارة

العلاقات السيد " محمد الشيباني " ، التركيز على الوضع الامني واتخاذ

كافة التدابير الامنية اللازمة لهذه المشاريع .

يشار إلى أن فريقاً من شركة هونداى الكورية المقاول المنفذ لمشروع

محطة غرب طرابلس البخارية قد وصل الى موقع المشروع وذلك كمرحلة أولى

لرجوع المقاول واستئناف العمل بموقع المشروع حسب ما تم الاتفاق عليه مع

الشركة العامة للكهرباء .

...(وال)...