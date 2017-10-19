حرس السواحل حقل صبراته ينقذ 90 مهاجرا غير شرعي .





صبراته 19 اكتوبر 2017 (وال)- تمكن عناصر حرس السواحل بحقل صبراته

الاربعاء من انقاذ 90 مهاجرا غير شرعي بينهم 11 امرأة و23 طفلا

كانوا على متن قارب مطاطي قرب الحقل طلبوا الاغاثة وهم على بعد 50 ميلا

من الساحل .

واوضح المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات

افريقية مختلفة وان عملية انقاذهم تمت بواسطة احدى القاطرات التابعة

للحقل .

واضاف انه بعد ان تقدم لهم الخدمات الانسانية والطبية سيتم تسليمهم الى

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس .

(وال)