إنقاذ 61 مهاجر غير شرعي من الجنسية المغربية .





طرابلس 19 أكتوبر2017 ( وال )- ذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع

طرابلس أنه تمكن من إنقاذ 61 مهاجر غير شرعي من الجنسية المغربية

كانواعلى متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة طرابلس. واوضح الجهاز على

صفحته الرسمية أنه تم إعتراض القارب وهو في عرض البحر متجه إلى الشواطئ

الأوروبية من قبل خفر السواحل الليبية التابعين لنقطة القاعدة البحرية

بمدينة طرابلس.

وأضاف أنه على الفور تم ايواء المهاجرين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة

غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة وإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لهم

للتأكد من قبل الهيئة الطبية الدولية IMC وتقديم الخدمات الايوائية لهم .

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