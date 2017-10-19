وكلاء بحكومة الوفاق يعقدون اجتماع تحضيري لورشة عمل حول مقترح جدول مرتبات موحد.

طرابلس 19 اكتوبر 217( وال )-عقد ظهر امس بمقر ديوان المحاسبة

بطرابلس عدد من وكلاء الوزارات بحكومة الوفاق الوطني إجتماع تحضيري

لورشة عمل حول مقترح جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة الليبية.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء المعلم الأولوية في تحسين

وتسوية أوضاعه المالية، معتبرين قرار رئاسة المجلس الرئاسي بتقرير علاوة

الحصة هو خطوة في الاتجاه الصحيح وسيسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع

المعلمين.

واتفق الحاضرون على مراجعة مقترح جدول المرتبات المقدم من ديوان المحاسبة

لسنة 2015م، وتقديمه بشكله النهائي خلال ورشة العمل المزمع عقدها يوم

الأربعاء القادم.

هذا وقد شارك فى الاجتماع كل من وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم العام "عادل جمعة"، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية "محسن

ابوسنينة"، ووكيل وزارة العمل والتأهيل "على عكاشة" ووكيل وزارة الحكم

المحلي "عبد الباري شنبارو"، ووكيل ديوان المحاسبة "علاء المسلاتي"،

ومدير إدارة فحص الحسابات بالديوان "مصطفى الاسمر"، ورئيس لجنة متابعة

المرتبات "الشريف اهليل"، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بوزارة

التعليم"ميلاد عبد الله"، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية "مصطفى

حمزة"، ومدير إدارة الاحتياط العام " عبد الفتاح الفاضلي".

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