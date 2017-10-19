وزارة التعليم تستعرض مستجدات عمل لجنة دراسة وإعداد التنظيم الداخلي للوزارة.





طرابلس 19 اكتوبر 2017( وال )-استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون

الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق الوطنى بطرابلس"عادل جمعه" امس،

خلال اجتماع الوزارة العادي الرابع مستجدات عمل لجنة دراسة وإعداد

التنظيم الداخلي للوزارة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بقاعة الإجتماعات بإدارة الامتحانات بطرابلس،

والذي ضم كافة رؤساء الهيئات ومديري المراكز والإدارات والمكاتب التابعة

للوزارة، استعراض مقترح المسودة النهائية للتنظيم الداخلي للوزارة،

بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات التشغيلية والمعوقات التي تواجه الإدارات

للعمل على حلحلتها.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات "ميلاد عبد الله" أن اللجنة

سجلت جملة من الملاحظات حول التصورات التنظيمية المحالة من الإدارات

والمكاتب كان أبرزها إسهاب بعض الإدارات في المهام المنوطة بها وتكرار

بعض المهام بالإضافة إلى توسع بعض الإدارات في استحداث الأقسام

بالإدارات، فضلا عن ذلك بعض الإدارات لم ترفق الأقسام بالإدارة ولا اسماء

موظفيها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ برنامج تدريب

المحالين للاحتياط العام ، حيت تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الدورات من

خلال تجمعات مكانية قريبة من إقامة المستهدفين بهذه الدورات ، كما تم

التأكيد على أهمية منح الأسبقية لدورات تغيير المسار من أجل المساعدة على

تغطية النقص في المعلمين.

ومن جهته طالب الوكيل كافة الإدارات والمكاتب بإحالة احتياجاتها الضرورية

لكي يتم وضعها جميعاً ضمن الاحتياجات العامة للوزارة.

ومن جهته أكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية "الطاهر

حبيب" وصول الشحنة قبل الأخيرة من الكتاب المدرسي إلى مواني طرابلس والتي

تقدر بحوالي (199) حاوية والتي تحوي ما مجموعه( 20 ) مليون نسخة، موضحا

بأن هذه الشحنة لوحدها تمثل مانسبته 45% من إجمالي الكمية المتعاقد على

طباعتها للعام الدراسي 2017/2018، مشيرا إلى أن مخازن التعليم سبق وأن

استقبلت خلال الأيام الماضية 4 شحنات سابقة.

وأضاف مدير المركز أن العمل جاري حاليا على استخراج الحاويات من الميناء

وانه كان من المقرر يوم أمس استخراج 31 حاوية إلا أن توتر الظروف الأمنية

بالمنطقة القريبة من الميناء حال دون ذلك.

وتابع "حبيب" أن الكمية المتبقية تقدر بحوالي (12)مليون نسخة منها (6)

مليون نسخة جاهزة للشحن وفي انتظار توفر خط بحري شاغر ومن المتوقع أن يتم

شحنها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن (6) مليون نسخة المتبقية تمثل في

مجملها عناوين الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن تأخر

شحنها لن يؤثر على سير العملية التعليمية.

وحول نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية، أكد

مدير إدارة الامتحانات "محمد العروسي"، بأن اعتماد النتائج والإعلان عنها

سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى.

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