اجتماع تقابلي بين سيدات أعمال طرابلس ومصراته برعاية وزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات.





طرابلس 19 أكتوبر2017 ( وال )- عقد امس الأربعاء بقاعة الاجتماعات

بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس اجتماع تقابلي بين لجنة سيدات أعمال

طرابلس، وسيدات أعمال مصراته بدعوة من وزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات

السيدة "ايمان بن يونس"، بحضور مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب

"أحمد معيتيق" الدكتورة" هند شوبار"، ومستشارة المتابعة بوزارة الدولة

الدكتورة "سعدة الترهوني".

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الآلية التي يتم بموجبها خلق جسم موحد يضم

كافة سيدات أعمال ليبيا. وأثنت الوزير" بن يونس"، على المبادرة التي قامت

بها سيدات الأعمال، مؤكدة على أن اللقاء سيكون بداية الطريق لعقد لقاءات

أخرى مماثلة بين سيدات أعمال ليبيا من كل المناطق، وطالبت بإقامة مشاريع

متنوعة من أجل خلق منافسة شريفة بين سيدات الأعمال، وفق خطط عمل مدروسة

تسهم في دعم الاقتصاد الليبي.

واقترحت على الحضور ضرورة إقامة ورشة عمل للتعريف بمشروع لجنة سيدات

أعمال طرابلس ومصراتة كي تحتذى به سيدات أعمال كل مناطق ليبيا. كما أعلنت

الوزير"بن يونس"، دعمها لتحقيق مشروع سيدات الأعمال حتى يرى النور بتأسيس

لجنة للسيدات في كل مدينة ومن تم ينضوي تحت جسم واحد يتبع غرفة التجارة

والصناعة.

هذا وأكدت سيدات الأعمال، بأنهن يسعين لإثبات وجود المرأة الليبية ودخول

سوق العمل والإسهام في انتعاش الاقتصاد الليبي.

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