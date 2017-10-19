الصين تنتج أرق تلفزيون في العالم.





بكين 19 اكتوبر 2017 (وال) - عرضت الصين نوعا جديدا من شاشات التلفزة

رقيقة جدا بسماكة لوحة في مركز تسوق للأجهزة الكهربائية بمدينة شنجن

جنوبي البلاد.

وتشبه شاشة التلفزيون لوحة يتم لصقها على جدار زجاج ، وتبلغ سماكتها

65ر3 ملم ، في حين أن الهاتف آيفون 8 الذي أطلقته شركة آبل في وقت سابق

تبلغ سماكته نحو 7 ملم . مما يجعل من الجهاز الصيني أرق تلفزيون في

العالم في الوقت الحاضر.

وأنتجت الصين أول تلفزيون لها عام 1958، وتفوقت على اليابان لتحتل

المركز الأول عالميا في حجم إنتاج التلفزيون عام 1987.

وبعد ذلك صارت الصين رائدة عالميا في صناعة التلفزيونات.



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