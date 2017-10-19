مقتل 77 شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام .





هانوي 19 أكتوبر 2017 (وال) - لقي 77 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات

والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار على المناطق

الشمالية والوسطى من فيتنام منذ بداية الأسبوع الماضي .

وقالت لجنة التوجيه المركزية لمنع الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في

فيتنام أن الفيضانات والانهيارات الأرضية خلفت أيضا 26 مفقودا من الأهالي

و38 مصابا.

ومن بين الضحايا الـ77، جاء 26 من مقاطعة "هاو بينه" الشمالية و17 من

مقاطعة "يين باي" الشمالية و16 من مقاطعة "ثانه هاو" الوسطى وتسعة من

مقاطعة "نجي آن" الوسطى وستة من مقاطعة "سون لا" الشمالية واثنين من

العاصمة "هانوي" وآخر من مقاطعة "تشوانغ تري".

ومن المتوقع ان تضرب فيضانات وانهيارات ارضية مناطق جبلية في مناطق

المرتفعات بوسط فيتنام ، حسبما أفادت اللجنة.

وذكرت اللجنة أنه في منطقة "تان لاك" بمقاطعة "هاو بينه" يوم الخميس

الماضي، دفن انهيار أرضي 18 شخصا ، من بينهم أطفال، من أربعة أسر ..

مشيرة إلى أنه حتى يوم الأربعاء تم انتشال جميع الجثث الـ 18.

وأوضحت اللجنة أنه منذ منتصف يونيو أسفرت الفيضانات والانهيارات

الأرضية عن مقتل أو فقدان 148 فيتناميا وتسببت في خسائر في الممتلكات

تتجاوز قيمتها 7ر132 مليون دولار أمريكي.



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