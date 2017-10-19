باكستان تعتقل 25 بحاراً هندياً تجاوزوا حدودها البحرية.





إسلام آباد 19 أكتوبر 2017 (وال) - اعتقلت قوات السلامة البحرية

الباكستانية 25 بحاراً هندياً إثر تجاوزهم الحدود البحرية الباكستانية.

وقال مسؤول أمني باكستاني في تصريح له اليوم أن دوريات قوات السلامة

البحرية أوقفت البحارة الهنود أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه

الإقليمية الباكستانية.

وأضاف أنه تم نقل البحارة المعتقلين بعد ضبط زوارقهم إلى مدينة

كراتشي، حيث تم تسليمهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي اللازم بحقهم

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