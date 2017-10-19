إيطاليا: القبض على أعضاء شبكة دولية ضالعة في تهريب الوقود الليبي .





روما 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشرطة بمدينة كاتانيا

الايطالية أنها نفذت عمليات إعتقال بحق ثلاثة أشخاص ، وإقامة جبرية

لثلاثة آخرين ، بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إجرامي دولي ينشط في تهريب

منتجات الوقود الليبي لتسويقه في الاسواق المحلية والأوروبية.

وحسب السلطات الأمنية المحلية بالمدينة ، فإن الشبكة الإجرامية

الدولية تعمل على تهريب وقود الديزل الليبي المسروق من مصفاة الزاوية (40

كيلومترا غرب طرابلس) بنقله عبر البحر إلى إقليم صقلية وعرضه على

الأسواق الإيطالية والأوروبية.

يشار إلى أن السلطات الليبية قد طلبت في السابق تعاون إيطاليا في

التصدي لعصابات مافيا وشبكات إجرامية، تعمل على تهريب الوقود الليبي،

تنشط في مالطا وإيطاليا واليونان وقبرص.

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