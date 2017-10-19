اجتماع بين وزيرة شؤون المرأة وعضو المجلس البلدى سرت المكلفة بمتابعة ملفات الصحة .





طرابلس 19 اكتوبر 2017 ( وال )- تركز الاجتماع الذي عقد بطرابلس بين

وزيرة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية بالمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق

الوطني " اسماء الاسطى " وعضو المجلس البلدى سرت المكلفة بمتابعة ملفات

الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة " هنية بوخريص " على مناقشة الملفات

المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والمرأة والمعوقات التى تواجههم . ودار النقاش في الاجتماع حول النهوض بالمرأة والاهتمام بها من خلال

اقامة البرامج التدريبية لاقحامها فى الحياة الاقتصادية لتحسين دخل

الاسرة وذلك من خلال إقامة انشطة وبرامج تدريبية للمرأة واقامة مشروعات

تعتمد عليها الاسرة .

وأبدت وزيرة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية استعدادها التام للوقوف

والمساعدة لبلدية سرت وخاصة بعد تقديم المقترحات والدراسات المتعلقة

ببرامج المرأة .

...(وال سرت)...